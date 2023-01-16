شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة جلال: بيراميدز نجح فى تحقيق أغلى انتصار على الزمالك والصعود لنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أسامة جلال، مدافع فريق بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب الزمالك والتأهل لنهائي كأس مصر، مؤكدا أنه جاهز في أي وقت وتحت أمر الجهاز الفني للمشاركة وتقديم أفضل ما لديه رغم غيابه عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

أوضح أنه شارك في توقيت صعب للغاية في ظل النقص العددي في التشكيل بعد طرد علي جبر مبكرا، وبالرغم من المجهود الكبير والنقص إلا أن اللاعبين بذلوا أقصى ما لديهم من جهد ونجحوا في تحقيق أغلى انتصار والوصول للنهائي الغالي، والذي أصبح هدف الفريق حاليا هو التتويج بلقبه ليكون أول الألقاب.

أكد أن الفوز مهم معنويا قبل أنه يؤهل إلى النهائي الغالي ولكن في المقابل لا بد من مواصلة المشوار والفوز في المرحلة المقبلة محليا وقاريا.