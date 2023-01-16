شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب على فرج من بطولة الأبطال للاسكواش بسبب إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، انسحاب البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش، من بطولة الأبطال المقرر انطلاقها في نيويورك الأربعاء المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار وهو ما يجعل البطولة ضمن فئة البلاتينيوم أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

ويعاني علي فرج من إصابة قوة في الركبة تسببت في انسحابه من بطولة أمريكا الماضية، ليغيب بعدها عن المشاركة في أكثر من بطولة ويفقد صدارة التصنيف العالمي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الجاري، حيث تصدر مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي تصنيف الرجال للمرة الأول في تاريخه.

ويعد مصطفى عسل أصغر لاعب مصري يتصدر التصنيف العالمي، وثالث أصغر لاعب على مستوى العالم يبلغ قمة التصنيف، وذلك بعد تتويجه مؤخرا ببطولة هيوستن للاسكواش.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالي:

مصطفى عسل في المركز الأول، علي فرج في المركز الثاني، الانجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث، النيوزيلندي بول كول في المركز الرابع، البيروفي دييجو إلياس في المركز الخامس، مروان الشوربجي في المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، فارس الدسوقي في المركز الثامن، مازن هشام في المركز التاسع والفرنسي فيكتور كورين في المركز العاشر.

تصنيف السيدات:

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الإنجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، البلجيكية نيلي جليس في المركز التاسع والأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز العاشر.