شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مجدى حكما لمباراة الأهلى وسموحة فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن الحكم الدولى طارق مجدى سيدير مباراة الأهلى وسموحة غدا الثلاثاء فى نصف نهائى كأس مصر على استاد القاهرة الدولى.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، الإثنين، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سموحة غدًا الثلاثاء فى نصف نهائي كأس مصر.

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عقد محاضرة للاعبين لتأكيد العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالمباراة والاستعداد لها بالشكل المناسب.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وفنية متنوعة، واختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة بين اللاعبين، فيما خاض حراس الفريق فقرات متنوعة في إطار تجهيز الجميع للمباراة.

ويستعد الفريق لمواجهة سموحة التي تنطلق في السادسة مساء غدٍ الثلاثاء، وتقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.