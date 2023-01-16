شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: أداء الزمالك سر هزيمته وفيريرا ما زال يعاند فى الخطة والتشكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، أن أداء الزمالك اليوم أمام بيراميدز هو من أهدى الأخير الفوز والصعود لنهائى كأس مصر بسبب بطء اللاعبين واللعب بشكل فردى طوال المباراة، بعد التقدم المبكر فى بداية اللقاء بهدف حسام عبد المجيد، ثم طرد عمر جبر مدافع بيراميدز فى الدقيقة الـ12 من اللقاء.

كان بيراميدز قد حقق فوزا مثيرا على الزمالك 4 / 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بهدف لمثله فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة فى نصف نهائى كأس مصر.

وأضاف أيمن يونس، خلال الاستديو التحليلى لأون سبورت، أن خطوط الفريق الأبيض ظهرت متباعدة، بالإضافة إلى وجود ثقة من اللاعبين بدون واقعية ولا مبالاة من اللاعبين طوال اللقاء، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يقوم لاعبو الزمالك بإحراز الهدف الثانى بعد التقدم المبكر لقتل اللقاء بلغة الكرة، إلا أن ذلك لم يحدث بفضل ذكاء وحنكة باتشيكو المدير الفنى لبيراميدز الذى تعامل مع ظروف المباراة بحرفية شديدة واستطاع سد النقص الذى ظهر على فريقه بعد حالة الطرد بكل خبرة.

وأعرب نجم الزمالك الأسبق عن اندهاشه من عدم بدء فيريرا المدير الفنى للزمالك، بمحمد عبد الشافى كظهير أيسر واللعب بعمر جابر الذى يشارك فى الأساس كظهير أيمن وهو ما أضعف الجبهة اليسرى طوال المباراة وحتى إشراك عبد الشافى الذى صنع العديد من الكرات الخطرة من الكورسات التى قام بها منذ نزوله.

واختتم أيمن يونس حديثه مؤكدا أن فيريرا ما زال يعاند فى الخطة والتشكيل للمباراة الرابعة على التوالى، وعليه أن يراجع نفسه قبل المباراة المقبلة فى ظل عدم التوظيف الصحيح للاعبين، مشيرا إلى أن الهزيمة اليوم كانت متوقعة بالنسبة لكل من هو قريب من الأحداث داخل القلعة البيضاء .