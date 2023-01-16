شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تحقق اعلى معدل استجابة لشكاوى المواطنين وفقا لمنظومة الشكاوى بمجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - د.أشرف صبحى يشيد بأداء إدارة خدمة المواطنين و استجابتها للشكاوى بنسبة ٩٩% إرضاءً للمواطنين عن الخدمات التى تقدمها الوزارة حققت الإدارة العامة لخدمة المواطنين فيما يتعلق بالاستجابة لشكاوى المواطنين نسبة ٩٩%من المخطط له وفقا لمنظومة الشكاوى الخاصة بمجلس الوزراء

فى إنجاز يُحقق لأول مرة، ووفق مؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

واشاد وزير الشباب والرياضة بجهود القائمين على المنظومة خلال اجتماعه مع كل من اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لشئون الوزير، والدكتور محمد العلوانى مدير عام خدمة المواطنين بمكتب الوزير .

وحققت إدارات الديوان العام نسب استجابة مرتفعة، فجاء الترتيب حسب أعلى عدد شكاوى وأعلى مؤشر أداء كالتالى :"إدارة شكاوى شركات الخدمات الرياضية والأندية الخاصة - الإدارة المركزية للأداء الرياضي - الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة للشئون القانونية - الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية".

فيما سجلت مديريات الشباب والرياضة نسب استجابة عالية، وكان الترتيب حسب أعلى عدد شكاوى وأعلى مؤشر أداء لمديريات الشباب والرياضة بمحافظات "القاهرة - الجيزة - الشرقية - الدقهلية - الإسكندرية".

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير لفريق العمل بالوزارة ومديريات الشباب والرياضة على الجهود المبذولة لتحقيق نسب استجابة عالية لشكاوى المواطنين، مُطالباً بالاستمرار فى بذل كافة الجهود الممكنة للمساهمة فى تحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.

ثمن الوزير على الجهد الكبير والتنسيق المستمر بين الإدارة العامة لخدمة المواطنين وكافة الجهات الفرعية سواءً داخل الوزارة أو خارجها.

يأتى ذلك فى إطار قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (314)لسنة ٢٠١٧م بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ،وفى إطار قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (1855)لسنة ٢٠١٧م بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ، والمتضمن تطبيق النظام الكترونيا وبشكل موحد على مستوى جميع الجهات لتصبح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية.