شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: الزمالك أهدى الفوز لفريق بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، أن الزمالك هو من أهدى الفوز لفريق بيراميدز بعد الهزيمة بركلات الترجيح 4 / 3 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة فى نصف نهائى كأس مصر.

وأضاف جعفر، خلال الاستديو التحليلى لأون سبورت، إن اللاعبين والمدير الفنى يتحملون نتيجة مباراة اليوم نظرا لتغيير الخطة من جانب فيريرا، بالإضافة أن اللاعبين لم يستثمروا طرد عمر جبر مدافع بيراميدز من الدقيقة 12، ومال أداء لاعبى الزمالك للاستعراض بعض الشيء، وهو ما أدى لدخول الفريق السماوى فى المباراة.

وكشف ملك النص أن لاعبى الزمالك كانوا يخوضون اللقاء بعد التقدم وطرد أحد لاعبى بيراميدز بثقة زائدة، وهو ما أدى لتعادل بيراميدز فى الدقيقة 55، مضيفا أن التغييرات الخاطئة التى أجراها فيريرا، بالإضافة إلى تغيير خطة اللعب كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء خروج الفريق الأبيض من نصف نهائى كأس مصر.

فى المقابل أشاد فاروق جعفر بالبرتغالى باتشيكو، المدير الفنى لبيراميدز، مؤكدا أنه تعامل مع متطلبات المباراة بشكل رائع خاصة بعد طرد مدافعه عمر جابر، بعدما أخرج بعدها مباشرة عبد الله السعيد وأشرك أسامة جلال وهو ما أعاد الإنضباط للفريق سريعا ونجح فى غلق منطقة الوسط، بالإضافة إلى إعادة لاعبى المنتصف لمساعدة لاعبى الدفاع طوال المباراة وهو ما أدى لتحقيق الفوز فى نهاية المباراة .

وينتظر بيراميدز الفائز من لقاء الأهلى وسموحة غدا لمواجهته فى نهائى كأس مصر للمرة الأولى فى تاريخه.