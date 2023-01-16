شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16/1/2023 الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها ننشر خطاب اتحاد الكرة للأهلى بأحقية مشاركة كهربا أمام سموحة، ورسميا.. مصطفى عسل يتصدر التصنيف العالمى للاسكواش لأول مرة فى تاريخه، والأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق فى الأخطاء التحكيمية، ووبيراميدز يتأهل لنهائى الكأس بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.
أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاباً إلى النادى الأهلى، يفيده بأحقية مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق الأحمر فى المباراة المقبلة أمام سموحة.
الأهلي يؤدي مرانه الختامى قبل مباراة سموحة على ملعب التتش.. فيديو
خاض فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش فى إطار التحضير لمباراته ضد سموحة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر فى نسخته القديمة.
انضم عبد الرحيم دغموم إلى النادي المصري في بداية الموسم الجاري بعقد يمتد لـ 3 مواسم، وشرط جزائي في عقده يقدر بـ 276 ألف دولار مع حق 5% للنادي البورسعيدي، حال انتقال اللاعب لأي ناد آخر.
تفاصيل ثورة غضب ميدو ضد خماسى الإسماعيلى المعروض للبيع
ميدو ينفجر في وجه خماسى الاسماعيلى ويقرر عرضهم للبيع في الميركاتو الشتوى