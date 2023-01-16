شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16-1-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 16/1/2023 الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها ننشر خطاب اتحاد الكرة للأهلى بأحقية مشاركة كهربا أمام سموحة، ورسميا.. مصطفى عسل يتصدر التصنيف العالمى للاسكواش لأول مرة فى تاريخه، والأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق فى الأخطاء التحكيمية، ووبيراميدز يتأهل لنهائى الكأس بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.

أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاباً إلى النادى الأهلى، يفيده بأحقية مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق الأحمر فى المباراة المقبلة أمام سموحة.

يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي فى نصف نهائي كأس مصر 2021-2022 . الأهلي يؤدي مرانه الختامى قبل مباراة سموحة على ملعب التتش.. فيديو خاض فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش فى إطار التحضير لمباراته ضد سموحة غدا الثلاثاء ضمن منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر فى نسخته القديمة. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الجارى، وتصدر مصطفى عسل لاعب النادى الأهلي تصنيف الرجال للمرة الأولى فى تاريخه.

أرسلت إدارة النادي الأهلى أمس خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، تطلب فيه التحقيق فى الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل، والتى وقعت بحق فريق الأهلي فى مباراته الأخيرة بالدوري، والعمل على إرساء العدالة المنشودة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، فشل إتمام صفقة انتقال رامى ربيعة مدافع النادي الأهلي إلى سموحة خلال الميركاتو الشتوى الجارى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.