شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر القاهرة يجهز منتخب السلة لتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب كرة السلة سيدات في معسكر مغلق، في الأسبوع الأخير من الشهر الجارى، في إطار الاستعداد للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية.

ويشارك منتخب سيدات السلة في التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، والتي تقام فبراير المقبل، في أوغندا، و من المقرر أن يقام المعسكر يوم 24 يناير الجارى، حتى موعد السفر للمشاركة في التصفيات.

ويستعد منتخب الرجال للمشاركة في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 24 إلى 26 فبراير القادم.

على المستوى المحلى قرر اتحاد كرة السلة إقامة مباريات الدور نصف النهائى من بطولة كأس السلة رجال فى 17 أبريل المقبل، والتى تجمع الفرق الأربعة المتأهلة لنصف النهائى.

ونجح الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى والجزيرة فى الوصول إلى قبل نهائى البطولة، حيث يلتقى الأهلى مع الجزيرة، والاتحاد مع الزمالك.