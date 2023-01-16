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معسكر القاهرة يجهز منتخب السلة لتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب كرة السلة سيدات في معسكر مغلق، في الأسبوع الأخير من الشهر الجارى، في إطار الاستعداد للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية.

ويشارك منتخب سيدات السلة في التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، والتي تقام فبراير المقبل، في أوغندا، و من المقرر أن يقام المعسكر يوم 24 يناير الجارى، حتى موعد السفر للمشاركة في التصفيات.

ويستعد منتخب الرجال للمشاركة في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 24 إلى 26 فبراير القادم.

 

على المستوى المحلى قرر اتحاد كرة السلة إقامة مباريات الدور نصف النهائى من بطولة كأس السلة رجال فى 17 أبريل المقبل، والتى تجمع الفرق الأربعة المتأهلة لنصف النهائى. 

 

ونجح الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى والجزيرة فى الوصول إلى قبل نهائى البطولة، حيث يلتقى الأهلى مع الجزيرة، والاتحاد مع الزمالك. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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