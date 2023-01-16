منتخب العراق يفوز على نظيرة القطري ويبلغ نهائي "خليجي 25"

خطف المنتخب العراقي لكرة القدم إحدى بطاقتي الوصول إلى المباراة النهائية لخليجي 25 بفوزه على نظيره القطري 2-1، الاثنين، على استاد البصرة الدولي، وسط حضور فاق 65 ألف متفرج.



وسجل للعراق إبراهيم بايش (20) وأيمن حسين (44)، وعمرو سراج (30) لقطر.



وسيلتقي العراق في النهائي المقرر الخميس المقبل، مع الفائز من مباراة البحرين حاملة اللقب وعمان، التي تقام لاحقا اليوم.



وسبقت انطلاق المباراة دقيقة صمت تكريما لارواح عدد من المشجعين قضوا في حادث سير مروي بين محافظتي الناصرية والبصرة، حيث كانوا متوجهين لحضور مباراة العراق وقطر.



وكانت المرة الخامسة التي يصل فيها المنتخبان الى دور نصف النهائي عبر تاريخ مشاركتهما في بطولة كأس الخليج العربي، ومنذ اعتماد نظام المجموعتين بالنسخة السابعة عشرة في قطر 2004.



وأظهر منتخب العراق رغبته بتسجيل هدف الافتتاح وأرغم العنابي على التراجع ولم يمنع هذا الضغط الأخير من اغتنام بعض الفرص، والوصول إلى مرمى الحارس العراقي جلال حسن بجرأة واضحة خففت بمرور الوقت عن كاهله ضغط المواجهة.



واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للعراق نفذها علي فائز على رأس أيمن حسين الذي أرسل بدوره رأسية أبعدها الحارسي مشعل برشم بصعوبة، ليتابعها إبراهيم بايش داخل الشباك القطرية.



واصل المنتخب العراقي زخم محاولاته الهجومية لتعزيز تقدمه مستفيدا من مساحات لعب كبيرة ومتفوقا بتنوع أدائه وكان أكثر فاعلية مقارنة بنظيره القطري.



لم يستمر تقدم العراق سوى عشر دقائق لبعود العنابي إلى المباراة ويدرك التعديل بواسطة عمرو سراج عندما استثمر مناولة زميلة أحمد علاء الدين بطريقة ماكرة بالكعب لم يستطع جلال حسن السيطرة عليها، فأكملها سراج الدين إلى الشباك بتسديدة مباشرة.



بعد إدراكه هدف التعديل استعاد المنتخب القطري توازنه وقواه وازدادت ثقته ليواصل محاولات الهجومية ومقارعة منافسه صاحب أفضلية عاملي الأرض والجمهور.



وقبل انتهاء الشوط الأول الذي شهد سجالا بين الطرفين بدقيقة واحدة، عاد المنتخب العراقي وتقدم بواسطة أيمن حسين مستغلا خطأ مزدوجا لعاصم مدبو والحارس برشم، فأرسل كرة عالية إلى الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم عراقي بهدفين لواحد.



بداية الشوط الثاني كانت قطرية وكان العنابي قريبا جدا من التعديل لولا عارضة المرمى العراقي التي وقفت حائلا دون ذلك عندما ردت كرة قوية لعمرو سراج سددها بقوة بعد ان هيأها لنفسه (46).



(فرانس برس)