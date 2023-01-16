نصف نهائي كأس مصر .. الزمالك وبيراميدز يحتكمان للأشواط الإضافية

الشارقة - اميمة ياسر - انتهى الوقت الأصلي لمباراة الزمالك أمام بيراميدز المقامة باستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي بالتعادل بهدف لكل فريق، وسيحتكم الفريقان لشوطين إضافيين.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب الفريقين، وطالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء في الدقيقة الخامسة ولكن الحكم يواصل اللعب، وفي الدقيقة السادسة نجح حسام عبد المجيد في تسجيل هدف التقدم للأبيض من رأسية سكنت على يمين أحمد الشناوي.

وكاد فخري لاكاي أن يستغل خطأ عمر جابر مدافع الأبيض ويحرز التعادل لبيراميدز ولكن حمزة المثلوثي أنقذ الموقف، وفي الدقيقة الثالثة عشرة أشهر الحكم البطاقة الحمراء لعلي جبر للخشونة مع سيف الجزيري المنفرد بالمرمى من خارج منطقة جزاء بيراميدز.

وفي الدقيقة 16 دفع الجهاز الفني لبيراميدز بأسامة جلال بدلا من عبد الله السعيد، وحاول الأبيض استغلال النقص العددي بصفوف المنافس لتعزيز التقدم، في حين حاول بيراميدز تعديل النتيجة.

وتألق محمد عواد وتصدى لتسديدة قوية من فخري لاكاي في الدقيقة 28 من على حدود منطقة جزاء الزمالك، وفي الدقيقة 35 سدد أحمد مصطفى"زيزو" كرة قوية من خارج منطقة جزاء بيراميدز لكنها علت العارضة.

وكثف بيراميدز محاولاته الهجومية في الدقائق الأخيرة للتعديل في حين حاول الأبيض تعزيز لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني لبيراميدز بكريم حافظ بدلا من إبراهيم عادل ، وفي الدقيقة 50 تصدى أحمد الشناوي لتسديدة قوية من إمام عاشور، وفي الدقيقة 55 نجح وليد الكرتي في تسجيل هدف التعادل لبيراميدز من متابعة لعرضية أحمد فتحي من الجبهة اليمنى ليسدد الكرة على يمين محمد عواد.

وفي الدقيقة 59 دفع الجهاز الفني للزمالك بمصطفى شلبي بدلا من يوسف أسامة نبيه، وشكلت هجمات بيراميدز خطورة على مرمى الأبيض، وفي الدقيقة 70 دفع الجهاز الفني للزمالك بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا من عمرو السيسي لتنشيط الهجوم.

وفي الدقيقة 81 دفع الجهاز الفني للأبيض بمحمد عبد الشافي بدلا من عمر جابر، وبعدها دفع الجهاز الفني لبيراميدز بفخر الدين بن يوسف بدلا من فخري لاكاي، وكثف الفريقان محاولاتهما في الدقائق الأخيرة للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل ويحتكم الفريقان لشوطين إضافيين.