شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مشترك لاتحاد الكرة ورابطة الأندية بعد الاجتماع مع كلاتنبرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، عُقد اليوم الإثنين اجتماع مطول مع لجنة الحكام الرئيسية برئاسة مارك كلاتنبرج، شهد استعراض ومناقشة شكاوى واعتراضات الأندية على القرارات التحكيمية في بعض مباريات مسابقة الدوري الممتاز، وواجهت الرابطة كلاتنبرج بكل ملاحظات الأندية علي أداء الحكام، سواء على أرض الملعب أو المتعلقة بتقنية الفيديو وضرورة تحديثها.

وبدوره طالب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كلاتنبرج بتكثيف اجتماعاته ومحاضراته مع الحكام لتحسين الأداء التحكيمي مع ضرورة منح الفرصة للحكام الموهوبين والشباب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

ومن جانبه، رد كلاتنبرج على الحالات التي طرحتها رابطة الأندية المصرية المحترفة واستعرض ما تم تنفيذه الفترة الماضية من خطة التطوير ، ووعد بتطوير الأداء التحكيمي والعمل على تقليل تلافي الأخطاء الأخيرة والعمل باستراتيجية مختلفة .

وتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري كل شهر بين الأطراف الثلاثة لمتابعة ما تم انجازه من خطة تطوير التحكيم والنتائج الفعلية علي أرض الواقع.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة في ختام الاجتماع، ثقتهما في قدرات الحكام المصريين وأن الاتحاد والرابطة على مسافة واحدة من جميع الأندية.