شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مشترك لاتحاد الكرة ورابطة الأندية بعد الاجتماع مع كلاتنبرج والان مع تفاصيل الخبر
وبدوره طالب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كلاتنبرج بتكثيف اجتماعاته ومحاضراته مع الحكام لتحسين الأداء التحكيمي مع ضرورة منح الفرصة للحكام الموهوبين والشباب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
ومن جانبه، رد كلاتنبرج على الحالات التي طرحتها رابطة الأندية المصرية المحترفة واستعرض ما تم تنفيذه الفترة الماضية من خطة التطوير ، ووعد بتطوير الأداء التحكيمي والعمل على تقليل تلافي الأخطاء الأخيرة والعمل باستراتيجية مختلفة .
وتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري كل شهر بين الأطراف الثلاثة لمتابعة ما تم انجازه من خطة تطوير التحكيم والنتائج الفعلية علي أرض الواقع.
وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة في ختام الاجتماع، ثقتهما في قدرات الحكام المصريين وأن الاتحاد والرابطة على مسافة واحدة من جميع الأندية.