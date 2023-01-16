بيراميدز يتأهل لنهائى الكأس بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح

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القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق بيراميدز، لنهائى كأس مصر 2021 / 2022 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليتأهل بيراميدز لمواجهة الفائز من الأهلى وسموحة غدًا.

ركلات الترجيح

الزمالك.. أحمد زيزو "تصدى لها الشناوى"، محمد أشرف روقا، مصطفى شلبى، إمام عاشور، شيكابالا " تصدى لها الشناوى.

بيراميدز.. رمضان صبحى، فخر الدين بن يوسف، دودو الجباس، أسامة جلال.

أحداث الشوط الأول الإضافى

ضغط الزمالك من بداية الشوط وحاول الوصول لمرمى أحمد الشناوى بدون جدوى، وفى الدقيقة 102 خرج كريم حافظ لاعب بيراميدز للإصابة بشد عضلى ودخل عبد الله مجدى.

أحداث الشوط الإضافى الثانى

مع بداية الشوط الإضافى الثانى دفع فيريرا بسامسون أكينولا ومحمد أشرف روقا بدلاً من سيف الجزيرى، ونبيل عماد دونجا، وتعرض بلاتى توريه للإصابة فى الدقيقة 115، وخرج من الملعب ليتلقى العلاج ثم عاد ليشارك بشكل طبيعى.

وفى الدقيقة 120 تألق أحمد الشناوى حارس بيراميدز، وأنقذ مرماه من هدف مؤكد كاد الزمالك أن يسجله، وفى الدقيقة 122 خرج عبد الله مجدى ودخل دودو الجباس استعدادًا لركلات الترجيح.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية المباراة أجرى باتشيكو التبديل الثانى لبيراميدز بخروج إبراهيم عادل ودخول كريم حافظ، وفى الدقيقة 50 سدد إمام عاشور كرة صاروخية تصدى لها أحمد الشناوى وارتدت لسيف الجزيرى لكنه لم يستغلها.

وفى الدقيقة 55 تعادل بيراميدز مع الزمالك بتسجيل وليد الكرتى هدف التعادل بعد تمريرة سحرية من رمضان صبحى.

وفى الدقيقة 60 أجرى البرتغالى جوسفالدو فيريرا التبديل الأول بخروج يوسف أسامة نبيه ونزول مصطفى شلبى.

وفى الدقيقة 70 خرج عمرو السيسى ودخل محمود شيكابالا، وفى الدقيقة 81 خرج عمر جابر ودخل محمد عبد الشافى، وخرج من بيراميدز فخرى لاكاى ودخل فخر الدين بن يوسف فى الدقيقة 86.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة سريعة وحاول بيراميدز مباغتة الزمالك فى البداية، ومع الدقيقة 4 ضغط الفارس الأبيض، ونجح حسام عبد المجيد فى تسجيل هدف التقدم من ضربة رأس متقنة.

وفى الدقيقة 12 أشهر محمود البنا البطاقة الحمراء لعلى جبل بعدما حرم سيف الدين الجزيرى من الانفراد بأحمد الشناوى.

وفى الدقيقة 31 أجرى باتشيكو التبديل الأول بخروج عبد الله السعيد ونزول أسامة جلال لتعويض طرد على جبر.

وضغط بيراميدز بعد ذلك على أمل تعديل النتيجة، وبعدها أصبحت الكرة "هجمة هنا وهجمة هناك" وفى الدقيقة 29 سدد إبراهيم عادل كرة خطيرة تصدى لها أحمد الشناوى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى، فى الوسط: عمرو السيسى - عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد زيزو - يوسف أسامة، فى الهجوم سيف الدين الجزيرى.

فيما يضم تشكيل بيراميدز.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي، خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل، خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - عبد الله مجدي - إسلام عيسى - هشام محمد - محمود صابر - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.