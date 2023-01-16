شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دابو ورجب عمران ينتظمان فى مران المصرى استعدادا لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم ثنائي المصري الجديد، شريف دابو ورجب عمران، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم بمعسكر القاهرة، وذلك بعد إتمام إجراءات التعاقد معهما، بعد عقد صفقة تبادلية مع سيراميكا، حيث استقبل الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن واللاعبين، الثنائي جديد في التدريبات.

وأعرب شريف دابو، أحدث الوافدين إلى النادي المصري، عن سعادته الكبيرة بالإنضمام إلى الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وكتب دابو عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": إن شاء الله أكون إضافة كبيرة لنادي كبير زي النادي المصري، وشرف لي اللعب في النادي المصري، أشكر الجماهير الكبيرة على الدعم قبل قدومي، والدعم الأكبر بعد قدومي إلى النادي، إن شاء الله أبقى قد دعمكم ليا ونحقق إنجازات كبيرة مع الجمهور الكبير.

وأتم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بقيادة التوأم حسن، اجراءات عقد صفقة تبادلية مع إدارة نادي سيراميكا، حيث حصل المصري على خدمات شريف دابو لاعب سيراميكا على سبيل الانتقال النهائي بعقد تبلغ مدته موسمين ونصف الموسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية موسم 2025/2024، كما حصل المصري أيضا على خدمات رجب عمران على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالي، فيما حصل فريق سيراميكا على خدمات محمد عنتر لاعب المصري على سبيل الانتقال النهائي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 14.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، بعدما تعادل مع الأهلي في الجولة الماضية، حيث خاض المصري 13 مباراة حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل في 6 لقاءات أخرى، وخسر 3 مباريات، وأحرز لاعبو المصري 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفا آخر.