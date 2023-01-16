رسميًا.. اتحاد الكرة يعيد محمود كهربا لـ الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا إلى النادي الأهلي، اليوم الإثنين، يخطره فيه بقانونية مشاركة محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق، في المباريات بدءًا من مباراة سموحة في كأس مصر، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، وذلك بعد رفع الإيقاف عنه.

ونشر موقع "يلا كورة" صورة الخطاب الذي أرسله اتحاد الكرة إلى الأهلي اليوم.

وكانت فترة إيقاف كهربا عن اللعب قد انتهت يوم 11 يناير الجاري، بعدما قضى عقوبة لمدة 6 أشهر، بعد أن حصل ناديه الأسبق الزمالك على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقافه وتغريمه.

وفضل الأهلي عدم الاستعجال في إشراك كهربا في المباريات، إلا بعد التأكد من موقفه القانوني.

وبعد خطاب أحقية كهربا في المشاركة مع الأهلي، بات من حق مدرب الفريق الأحمر، السويسري مارسيل كولر، الدفع به بدءًا من مباراة سموحة.

ومن المقرر ان يلتقي الأهلي مع سموحة في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ الثلاثاء في نصف نهائي كأس مصر موسم 2021-2022.