شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد ورمضان ولاكاى يقودون هجوم بيراميدز أمام الزمالك فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في إطار بطولة كأس مصر، ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في السادسة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في إطار نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - كريم حافظ - عبد الله مجدي - إسلام عيسى - هشام محمد - محمود صابر - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف