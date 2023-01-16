شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر ويوسف أسامة والجزيرى فى تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في السادسة من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ويضم التشكيل كلاً من..

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى

فى الوسط: عمرو السيسى - عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد زيزو - يوسف أسامة

فى الهجوم سيف الدين الجزيرى.