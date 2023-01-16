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عمر جابر ويوسف أسامة والجزيرى فى تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز بالكأس

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القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في السادسة من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

ويضم التشكيل كلاً من.. 

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغنى - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثى

فى الوسط: عمرو السيسى - عماد دونجا - إمام عاشور - أحمد زيزو - يوسف أسامة

فى الهجوم سيف الدين الجزيرى.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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