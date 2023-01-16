7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها مواجهة الزمالك وبيراميدز، وحضور منتخب مصر للمباراة، بالإضافة إلى تجهيز اتحاد الكرة خطاب لإرساله لاتحاد الكرة بأحقية مشاركة كهربا فى مباراة سموحة بالكأس.
اتحاد الكرة يجهز خطابا بأحقية مشاركة كهربا أمام سموحة فى الكأس لإرساله للأهلى
يجهز الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاباً لإرساله إلى النادى الأهلى، يؤكد على أحقية مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق الأحمر فى المباراة المقبلة أمام سموحة ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر .
يدخل فريقا الزمالك وبيراميدز مواجهة مصيرية فى غاية الصعوبة، عندما يلتقيا فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي كأس مصر 2021- 2022، وهى المباراة التي ستشهد اقصاء فريق وتأهل الأخر للمباراة النهائية.