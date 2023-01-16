7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها مواجهة الزمالك وبيراميدز، وحضور منتخب مصر للمباراة، بالإضافة إلى تجهيز اتحاد الكرة خطاب لإرساله لاتحاد الكرة بأحقية مشاركة كهربا فى مباراة سموحة بالكأس.

اتحاد الكرة يجهز خطابا بأحقية مشاركة كهربا أمام سموحة فى الكأس لإرساله للأهلى

يجهز الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاباً لإرساله إلى النادى الأهلى، يؤكد على أحقية مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق الأحمر فى المباراة المقبلة أمام سموحة ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر .

يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي فى نصف نهائي كأس مصر 2021-2022 .

أرسلت إدارة النادي الأهلى أمس خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، تطلب فيه التحقيق فى الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل، والتى وقعت بحق فريق الأهلي فى مباراته الأخيرة بالدوري، والعمل على إرساء العدالة المنشودة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

يدخل فريقا الزمالك وبيراميدز مواجهة مصيرية فى غاية الصعوبة، عندما يلتقيا فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي كأس مصر 2021- 2022، وهى المباراة التي ستشهد اقصاء فريق وتأهل الأخر للمباراة النهائية.

أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، فشل إتمام صفقة انتقال رامى ربيعة مدافع النادي الأهلي إلى سموحة خلال الميركاتو الشتوى الجارى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.