شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوصل لاتفاق لتسوية مستحقات فخر الدين بن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الاسماعيلى فى التوصل لاتفاق ودى مع التونسى فخر الدين بن يوسف لاعب الدراويش السابق وبيراميدز الحالى لتسوية مستحقاته المتأخرة لدى القلعة الصفراء.

وكان الإسماعيلى قد تلقى إخطاراً من اتحاد الكرة، فى وقت سابق، بصعوبة قيد لاعبيه الجديد في يناير الجارى قبل إنهاء أزمة مستحقات النجم التونسى.

وكان فخر الدين بن يوسف قد طالب مسئولي الإسماعيلى بصرف راتب شهرين بقيمة 700 ألف جنيه لم يمنحها له مجلس الدراويش السابق إبان لعبه للفريق قبل الانتقال لبيراميدز، ويتمسك المهاجم التونسى بالحصول على مستحقاته المتأخرة، بعدما وافق على طلب مجلس الإسماعيلى بخوض الشهرين الأخيرين من إعارته بطريقة ودية مع الفريق حيث كان ينتهى ارتباطه بالفريق فى 30 يونيو بينما استمرت مسابقة الدوري الممتاز حتى أغسطس وبالتالى أصبح من حقه الحصول على راتب شهرين بصورة ودية.

وخسر الإسماعيلي أمام المقاولون بنتيجة (3-1) في الجولة الأخيرة للدوري، ليبقى الدراويش في المركز الأخير برصيد 7 نقاط، بعدما لعب 13 مباراة فاز مرة وتعادل 4 مرات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 18.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة مساء الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.