شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد قمة الدورى بين الأهلى والزمالك "90 دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة القمة بين الاهلى و الزمالك في الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز لمدة 90 دقيقة، حيث كان من المقرر أنطلاق المباراة فى الساعة السابعة لتصبح الثامنة والنصف مساءً.

ومن جانب آخر، طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة الإنجليزى مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام، باستقدام طاقم حكام عالمى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقبلة فى الدوري العام.

ويتمسك مجلس إدارة اتحاد الكرة بتعيين حكم عالمى لمباراة القمة، وهناك أصوات فى المجلس تطالب باستقدام البولندى سيمون مارتيشينياك حكم نهائي كأس العالم نظرا لخبراته الكبيرة، كما أنه سبق له إدارة مباراة نهائي الكأس الماضية بين الأهلي والزمالك، ومواجهة الأهلي وبيراميدز الأخيرة فى الدوري.

وكان مارتيشينياك قد أدار مباراة نهائي بطولة كأس العالم الماضية قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري بـ31 نقطة، بينما يأتي الزمالك ثالثُا بمجموع 26 نقطة.