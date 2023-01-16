شكرا لقرائتكم خبر عن 62 مباراة و17 هدفا و9 أسيست.. ماذا قدم كهربا مع الأهلى بعد انتهاء إيقافه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطاباً للنادى الأهلى يؤكد فيه قانونية مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر فى المباريات بداية من مواجهة سموحة، المقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

الخطاب المرسل من اتحاد الكرة للنادى الأهلى يؤكد قانونية مشاركة كهربا فى المباريات بعد انتهاء إيقافه.

ففى 13 ديسمبر 2019، أعلن مسئولو الأهلى انضمام كهربا للنادى بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف عقب فسخ تعاقده مع الزمالك، وتقدم الفارس الأبيض بشكوى ضد اللاعب لفسخ عقده من طرف واحد، حسب الدعوى ليتم إيقافه ستة شهور مع تغريمه مالياً.

ولعب كهربا مع الأهلى 62 مباراة في كل البطولات بإجمالى 2736 دقيقة لعب سجل 17 هدف وصنع تسعة أهداف وتلقى ثمانية انذارات وكارت أحمر وحيد ، ونال كهربا مع النادي الأهلي، لقبين فى دوري أبطال افريقيا إلى جانب لقب وحيد فى السوبر الإفريقي فضلا عن بطولة وحيدة بكأس مصر فضلا عن مشاركته مع النادي الأهلي فى تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

وتوج محمود "كهربا" بلقب بطولة الدورى المصرى الممتاز مع الزمالك موسم 2014-2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمى 2014-2015 و2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضى للمرة الأولى فى تاريخ النادى.