شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام فيريرا مع الزمالك قبل مواجهة بيراميدز فى الكأس الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي.

قاد البرتغالى فيريرا الزمالك فنياً فى 76 مباراة قبل لقاء الليلة أمام بيراميدز، حقق 52 فوزا و15 تعادلا وتلقى 9 هزائم، وتوج ببطولتين للدوري المصري ومثلها للكأس.

ويدخل الزمالك حامل اللقب للنسخة الماضية المباراة من أجل الفوز على بيراميدز والتأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالى، بينما يحاول الفريق السماوى تحقيق الانتصار من أجل التتويج باللقب.

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلى وسموحة، المقرر لها الثلاثاء فى نهائي كأس مصر.