ننشر خطاب اتحاد الكرة للأهلى بأحقية مشاركة كهربا أمام سموحة

وجاء خطاب الاتحاد المصرى لكرة القدم ردا على خطاب الأهلى الذى استفسير عن موقف اللاعب من لعب المباراة أم لا، لحين صدور قرار جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قد أبلغ اتحاد الكرة بأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى انتهت فترة إيقافه اليوم، من حقه المشاركة بشكل طبيعى في المباريات مع الأهلى.

وانتهت مدة العقوبة المقررة على اللاعب بإيقافه لمدة 6 شهور بدءاً من 11 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء، وبناءً عليه يعود للمشاركة بشكل طبيعى فى المباريات.