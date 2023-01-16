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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر خطاب اتحاد الكرة للأهلى بأحقية مشاركة كهربا أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاباً إلى النادى الأهلى، يفيده بأحقية مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق الأحمر فى المباراة المقبلة أمام سموحة، فى نصف نهائي بطولة كأس مصر.
يأتي خطاب الجبلاية، وفقا لمراسلة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بانتهاء إيقاف اللاعب يوم 11 يناير من الشهر الجارى ومنحة مهله لـ 2 فبراير المقبل لتسديد الغرامة المالية الموقعة عليه لصالح نادى الزمالك، والتى تقترب من 2 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى غرامة التأخير الـ5% .
وجاء خطاب الاتحاد المصرى لكرة القدم ردا على خطاب الأهلى الذى استفسير عن موقف اللاعب من لعب المباراة أم لا، لحين صدور قرار جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قد أبلغ اتحاد الكرة بأن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى انتهت فترة إيقافه اليوم، من حقه المشاركة بشكل طبيعى في المباريات مع الأهلى.
وانتهت مدة العقوبة المقررة على اللاعب بإيقافه لمدة 6 شهور بدءاً من 11 يوليو الماضي وحتى أمس الثلاثاء، وبناءً عليه يعود للمشاركة بشكل طبيعى فى المباريات.
خطاب اتحاد الكرة