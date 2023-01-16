شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر 2021- 2022، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

س: كيف تأهل الزمالك وبيراميدز لنصف نهائي كأس مصر؟

ج: تأهل الزمالك لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة الداخلية بهدف دون رد فى دور الـ 32 للبطولة، ثم فاز على الإسماعيلى بهدف دون رد فى دور الستة عشر، وأطاح بالمصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى دور الثمانية.

بينما تأهل بيراميدز لهذا الدور بعدما تخطى عقبة لافينا اف سى بهدف دون رد في دور الـ 32 ثم أطاح بسيراميكا بهدفين مقابل هدف فى دور الستة عشر، وأخيراً تخطى عقبة البنك الأهلى بهدف دون رد فى دور الثمانية للبطولة.

س: من يدير مباراة الزمالك وبيراميدز تحكيمياً؟

ج: قرر اتحاد الكرة إسناد مباراة الزمالك وبيراميدز لمحمود البنا كحكم ساحة، ومحمود أبو الرجال حكم مساعد أول، هاني خيري حكم مساعد 2، ومحمد يوسف فياض حكم رابع ، بينما عُين محمد سلامة حكمًا لتقنية الـvar، ويعاونه خالد حسين.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك وبيراميدز؟

ج: 14 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز، حقق الفريق الأبيض 10 انتصارات مقابل فوز وحيد لبيراميدز، بينما انتهت 3 لقاءات بالتعادل، وسجل الزمالك 24 هدفا فى شباك بيراميدز وتلقت شباكه 10.

س: ماهى القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز الليلة؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز من مباراة الليلة؟

ج: يدخل الزمالك، حامل اللقب للنسخة الماضية، المباراة من أجل الفوز على بيراميدز والتأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي، بينما يحاول الفريق السماوي تحقيق الانتصار من أجل التتويج باللقب.

س: من يواجه الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر؟

ج: ينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلى وسموحة، المقرر لها غداً الثلاثاء، فى نهائي كأس مصر.