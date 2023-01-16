شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز خطابا بأحقية مشاركة كهربا أمام سموحة فى الكأس لإرساله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاباً لإرساله إلى النادى الأهلى، يؤكد على أحقية مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق الأحمر فى المباراة المقبلة أمام سموحة ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر .

ويأتي خطاب الجبلاية وفقا لمراسلة الاتحاد الدولى لكرة القدم بانتهاء إيقاف اللاعب يوم 11 يناير من الشهر الجارى ومنحة مهله ليوم 2 فبراير المقبل لتسديد الغرامة المالية الموقعة علية لصالح نادى الزمالك، والتي تقترب من 2 مليون دولار أمريكى بالإضافة إلى غرامة التأخير الـ5% .

وجاء خطاب الاتحاد المصرى لكرة القدم ردا على خطاب الأهلى الذى أستفسير عن موقف اللاعب من لعب المباراة أم لا لحين صدور قرار جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم.