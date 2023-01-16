شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وبيراميدز فى الكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي فى نصف نهائي كأس مصر 2021-2022 .

ومن المتوقع أن يبدأ فيريرا بتشكيل من:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع عن خط: عبد الشافى - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور

خط الهجوم: سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو" - سيد نيمار

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع خط: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحى - إبراهيم عادل

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلى وسموحة ، المقرر لها غدا الثلاثاء فى نهائى كأس مصر.