شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى دورى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مباريات الجولة السادسة من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال للفرق من المركز الأول إلى الثامن. ويلتقى الجزيرة مع الأهلى، والاتحاد مع الزمالك، بينما يلتقى طلائع الجيش مع سموحة، ومصر للتأمين مع المصرية للاتصالات.

تقام المباريات فى السادسة مساء على ملاعب الأندية المذكورة أولا، ويسمح بحضور الجماهير حالة الحصول على الموافقات الأمنية.

ويتصدر الاتحاد السكندرى ترتيب الفرق برصيد 10 نقاط ، يليه الأهلى ثانيا بنفس الرصيد بتحقيق العلامة الكاملة في المباريات الخمسة التي تم خوضها .

ثم يحل الزمالك ثالثا بالخسارة في مباراة واحدة من أصل 5 ، كانت في الجولة السابقة امام الأهلي.