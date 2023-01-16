شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدمت ثنائية أوكولى وأوشايا مع المقاولون العرب بعد تألقهما بالدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف ثنائى المقاولون العرب، جون أوكولي مهاجم الفريق وجوزيف أوشايا الظهير الأيسر، الأنظار، بعدما وضعا بصمتهما على 10 أهداف سجلها فريق المقاولون خلال 13 جولة من عمر المسابقة.

وسجل جون أوكولي هدفين يتصدر بهما قائمة هدافي المقاولون، كما صنع 3 أهداف أخرى، بينما صنع جوزيف أوشايا 4 أهداف أخرى للفريق ليتصدر قائمة صانعى الأهداف فى المقاولون العرب، كما سجل هدفاً واحداً.

وانضم النيجيري جون أوكولي إلى فريق المقاولون العرب خلال الموسم الماضي لتدعيم هجوم الذئاب، بعقد يمتد لـ 3 سنوات، شارك أوكولي حتى الآن في 28 مباراة مع المقاولون، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

بينما انضم الأوغندي جوزيف أوشايا إلى فريق المقاولون العرب في بداية الموسم الجاري، بعقد يمتد لـ 3 مواسم، حيث شارك أوشايا في 13 مباراة حتى الآن سجل خلالهم هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة أسوان في المباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة إلا ربع عصر الخميس المقبل، في اللقاء الذي يقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

وتقدم المقاولون العرب إلى المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة، فاز المقاولون في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 14 هدفاً أخر.