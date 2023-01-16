شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ظواهر غريبة فى مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي.

وشهدت المباريات السابقة لبيراميدز أمام الزمالك ظواهر غريبة، تتمثل فى احتساب 5 ركلات فى مواجهات الزمالك وبيراميدز، سجلت اثنين بنجاح فقط لصالح الأبيض، وأهدرت ثلاث بواقع (2 لبيراميدز – 1 للزمالك)، بينما فشل بيراميدز فى الخروج بشباك نظيفة فى أى مباراة ضد الزمالك، كما اختفت نتيجة التعادل السلبى فى مواجهات الفريقين.

المواجهة الأولى بين الفريقين كانت فى الجولة 13 موسم 2014 – 2015 وتفوق الزمالك (3 – 1) وسجل أحمد على كامل وحازم إمام وأحمد عيد عبد الملك، بينما أحرز النيجيري برنس نانا هدف الأسيوطي الوحيد.

وكانت آخر مواجهة انتهت بتحقيق الزمالك فوزًا بهدف دون رد في الجولة الثالثة لدوري هذا الموسم ، سجل هدف الفارس الأبيض مصطفى شلبى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 26 نقطة، فيما يأتي بيراميدز بالمركز الرابع، برصيد 24 نقطة، ويقف الأهلي في صدارة المسابقة برصيد 30 نقطة.



ظواهر الزمالك وبيراميدز

ويبحث الفارس الأبيض عن الثنائية الثانية على التوالي، وذلك حال استطاع أن يحسم اللقب ليصبح صاحب لقبي الدوري الممتاز والكأس موسمين توالياً.