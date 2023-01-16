شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عبده مديرا فنيا جديدا للإنتاج الحربى خلفا لحسام عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الإنتاج الحربى تعيين مصطفى عبده مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام عبد العال الذى تقدم باعتذار عن عدم استكمال مهمته فى قيادة الفريق بعد الهزيمة من النصر.

ويبدأ مصطفى عبده المدير الفنى السابق لغزل المحلة مهمته مع الفريق اليوم، ويعاونه كل من أحمد حسن مكى وعبدالسلام نجاح مساعدين، استعدادا للمباريات المقبلة في مجموعة القاهرة بالقسم الثاني.

وسقط فريق الإنتاج الحربى أمام النصر بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني.

ويحتل فريق الإنتاج الحربى المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة، جمعها من 14 مباراة، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.

ويلتقى الإنتاج الحربى مع الإعلاميين فى الجولة الخامسة عشرة من مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني المقرر لها الجمعة المقبل.