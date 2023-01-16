الموعد والغيابات والتشكيل المتوقع.. قمة بين الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، مواجهة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس مصر.

الموعد والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بصافرة الحكم محمود البنا.

وتذاع المباراة عبر فضائية "أون تايم سبورتس 1" بصوت المعلق مؤمن حسن.

مشوار الفريقين

وتأهل الزمالك (حامل اللقب) إلى نصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة الداخلية بنتيجة 2-1 في دور الـ 32..

وفي دور الـ 16، فاز الزمالك على الإسماعيلي بنتيجة 1-0، قبل تخطى عقبة المصري البورسعيدي بالنتيجة ذاتها في دور الثمانية.

على الجانب الآخر، تأهل بيراميدز إلى نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على فريق لافيينا بنتيجة 1-0 في دور الـ 32.

وفي دور الـ 16، فاز بيراميدز على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، ثم فاز على البنك الأهلي بهدف نظيف في دور الثمانية.

وتقابل الفريقان مرة وحيدة في كأس مصر بالدور النهائي لنسخة موسم 2018 - 2019 وفاز الزمالك بنتيجة بثلاثية نظيفة.

وفاز الزمالك بلقب كأس مصر 28 مرة آخرها في نسخة موسم 2020 - 2021.

الزمالك

ويخوض الزمالك مباراة بيراميدز باحثًا عن مصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام أسوان والتعادل مع الداخلية والاتحاد السكندري خلال آخر 3 جولات بالدوري.

ويغيب عن صفوف الزمالك في مباراة الليلة كل من السنغالي إبراهيما نداي ومحمود حمدي "الونش" بسبب الإصابة، وأحمد فتوح وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية، وحسام أشرف ويوسف حسن لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" وعمرو السيسي وإمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" ويوسف أسامة نبيه (أو مصطفى شلبي) وسيف الدين الجزيري

بيراميدز

يبحث بيراميدز عن التأهل للمرة الثانية في تاريخه لنهائي كأس مصر وتحقيق الفوز الثاني في تاريخه على الزمالك.

ويغيب عن بيراميدز في مباراة الليلة نجمه مصطفى فتحي للإيقاف، بجانب محمد الشيبي بسبب الإصابة، ومحمد صادق وحارس المرمى أحمد دعدور لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز مواجهة الزمالك بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر وأحمد سامي وعبد الله مجدي ومحمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه ووليد الكرتي وعبد الله السعيد

خط الهجوم: رمضان صبحي وإبراهيم عادل وفخر الدين بن يوسف.