بيان من النادي الأهلي بشأن الأخطاء التحكيمية

الشارقة - اميمة ياسر -

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة تطالب فيه التحقيق في الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل.

ووفقاً لبيان رسمي أصدره النادي الأهلي اليوم الإثنين، فإن إدارة القلعة الحمراء تطلب من اتحاد الكرة التحقيق في الأخطاء التحكيمية "التي وقعت بحق الفريق في مباراته الأخيرة بالدوري".

وقال النادي الأهلي إنه يسعى "للعمل على إرساء العدالة المنشودة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة".

والخميس الماضي، سقط الأهلي في فخ التعادل السلبي مع المصري البورسعيدي، في الجولة الـ13 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يشار إلى أن الأهلي يحتل حاليا صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.