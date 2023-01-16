شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع فى مباراتى الزمالك ضد بيراميدز والأهلى أمام سموحة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
وشهد الاجتماع الأمني الذي أقيم مؤخرا بحضور اللواء أحمد فوزي مدير إدارة أمن المباريات باتحاد الكرة، التأكيد على حضور 5 آلاف مشجع في كل مباراة بواقع 2500 مشجع لكل فريق في نصف نهائي كأس مصر.
ويدخل الزمالك، حامل اللقب للنسخة الماضية، المباراة من أجل الفوز على بيراميدز والتأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي، بينما يحاول الفريق السماوي تحقيق الانتصار من أجل التتويج باللقب.
وقرر اتحاد الكرة إسناد مباراة الزمالك وبيراميدز لمحمود البنا كحكم ساحة، ومحمود أبو الرجال حكم مساعد أول، هاني خيري حكم مساعد 2، ومحمد يوسف فياض حكم رابع ، بينما عُين محمد سلامة حكمًا لتقنية الـvar، ويعاونه خالد حسين.
يذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية، بثنائية مقابل هدف.