شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف مشجع فى مباراتى الزمالك ضد بيراميدز والأهلى أمام سموحة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع في مباراتي نصف نهائي كأس مصر بين الأهلى وسموحة ، والزمالك مع بيراميدز بواقع 5 آلاف مشجع في كل مباراة.

وشهد الاجتماع الأمني الذي أقيم مؤخرا بحضور اللواء أحمد فوزي مدير إدارة أمن المباريات باتحاد الكرة، التأكيد على حضور 5 آلاف مشجع في كل مباراة بواقع 2500 مشجع لكل فريق في نصف نهائي كأس مصر.