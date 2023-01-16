شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر 2021- 2022

14 مباراة جمعت الفريقين فى بطولة الدورى منذ صعود بيراميدز تحت مسمى الأسيوطى موسم 2014 – 2015، بجانب مباراة فى نهائى كأس مصر 2019، وحقق الأبيض الفوز فيها بثلاثية نظيفة، وخاض الزمالك 4 مباريات أمام بيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطى"، و10 مباريات بمسماه الجديد الذى بدأ به موسم 2018-2019.

الأرقام تبرز تفوق الزمالك الكبير بـ10 انتصارات و24 هدفاً مقابل فوز وحيد و10 أهداف لبيراميدز، فيما حضر التعادل بينهما ثلاث مرات، الأولى بنتيجة (3 – 3) فى الدور الأول الموسم قبل الماضى، والثانية فى الدور الأول لدورى الموسم الماضى بنتيجة 1/1، والثالثة فى الدور الثانى لدورى الموسم قبل الماضى بنتيجة 1/1 أيضاً.

المواجهة الأولى بين الفريقين كانت فى الجولة 13 موسم 2014 – 2015 وتفوق الزمالك (3 – 1) وسجل أحمد على كامل وحازم إمام وأحمد عيد عبد الملك، بينما أحرز النيجيري برنس نانا هدف الأسيوطي الوحيد.

وكانت آخر مواجهة انتهت بتحقيق الزمالك فوزًا بهدف دون رد في الجولة الثالثة لدوري هذا الموسم ، سجل هدف الفارس الأبيض مصطفى شلبى.