شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم اليوم مصير الصفقات الجديدة من دخول قائمة الأهلى لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر ، اليوم الاثنين، مصير دخول الثلاثى خالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمد الضاوى "كريستو" قائمة مباراة سموحة المقرر لها السادسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وتعاقد الأهلى مع الثلاثى خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن لسموحة ومروان عطية لاعب خط وسط الاتحاد السكندري، والتونسى محمد الضاوى كريستو صانع ألعاب النجم الساحلى في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينوى كولر الاستعانة بالثلاثى الجديد لحل الأزمة الهجومية التى يعانى منها الفريق الأحمر وتسببت فى فقدان الأهلى نقطتين بالتعادل السلبى مع المصري البورسعيدى في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، فضلا عن احتياج الفريق لجهود الوافدين الجدد بسبب سلسلة الإصابات التى ضربت الفريق وخطفت أبرز نجومه مثل أكرم توفيق وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ومصطفى شوبير.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم استعداداً لمباراته ضد سموحة، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الختامي قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق قبل خوض لقاء الغد.

ويعكف مارسيل كولر على وضع خطة مباراة سموحة وتحديد المحاور التي سيعتمد عليها من أجل التعامل مع التكتل الدفاعي لفريق سموحة وتفادي تكرار مباراة الفريقين الماضية في بطولة الدوري وفتح ثغرات بين خطوط الفريق السكندري بعد مشاهدة مبارياته الأخيرة، من أجل تحقيق الهدف المنشود في تخطي سموحة والوصول إلى المباراة النهائي بكأس مصر.