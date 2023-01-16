شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر أمام أمريكا فى كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب اليد، بقيادة الإسبانى باروندو جارسيا، لخوض مبارياته المقبلة ببطولة كأس العالم لكرة اليد، والتى تقام فى بولندا والسويد وتختتم 29 يناير الجارى.

ويخوض منتخب اليد مباراته المقبلة فى بطولة كأس العالم أمام الولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الثالثة من البطولة.

موعد مباراة منتخب اليد القادمة

تقام مباراة فراعنة اليد مع الولايات المتحدة فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، وسط توقعات بإكمال سلسلة الانتصارات التى حققها المنتخب في أول جولتين أمام كرواتيا والمغرب على الترتيب.

وحصل عبد الرحمن حميد، حارس مرمى المنتخب الوطنى لكرة اليد على لقب أفضل لاعب فى مباراة مصر والمغرب، والتى انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 30/19 فى ثانى مواجهاته ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

ونجح منتخب الفراعنة فى الوصول للنقطة الرابعة، بعد اقتناص أول نقطتين فى المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31 / 22.

ويطمح منتخب اليد فى الفوز بمباراته الأخيرة فى ختام الدور الأول أمام أمريكا لتحقيق العلامة الكاملة.