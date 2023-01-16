شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يضع برنامجا بدنيا لتجهيز الصفقات الجديدة للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع محمد يوسف، المدير الفني لطلائع الجيش، برنامجاً بدنياً للثلاثى الجديد فى صفوف الفريق لتجهيزهم فنيا وبدنيا، إلى جانب زيادة الانسجام والتفاهم بينهم وباقى زملائهم بالفريق، استعداداً للمباريات القادمة من الدورى العام، حيث يستعد الفريق للقاء الإسماعيلي فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل بجهاز الرياضة فى الأسبوع الـ14 للدورى.

وأعلن نادى طلائع الجيش التعاقد مع الثلاثى محمود وادى، مهاجم نادى بيراميدز، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر لتدعيم هجوم فريق الكرة بالنادى، كما حصل الطلائع على خدمات فريد شوقى، لاعب وسط النادى المصرى، على سبيل الإعارة، وأحمد مسعود حارس مرمى الفريق البورسعيدى، فى صفقة انتقال حر، ويأتى ذلك فى إطار العلاقات الوطيدة والقوية التى تربط بين إدارة نادى طلائع الجيش وإدارة ناديي بيراميدز والمصرى، كما استعاد الطلائع جهود حارسه محمد شعبان بعد انتهاء إعارته لحرس الحدود.

ووقع الثلاثى محمود وادى وفريد شوقى وأحمد مسعود، على عقود الانتقال إلى صفوف طلائع الجيش في حضور العميد أيمن المصرى مدير الكرة بالنادي.

وجاء انضمام هؤلاء اللاعبين الثلاثة لصفوف الطلائع فى إطار حرص إدارة النادى على مواصلة تدعيم صفوف فريق الكرة بالعناصر المميزة، وفقا لاختيارات محمد يوسف المدير الفني للفريق، الذي يسعى جاهداً إلى تكوين مجموعة جيدة ومميزة هذا الموسم لتحقيق النتائج المرجوة بما يتناسب مع طموحات إدارة النادى.

من جانبه رحب محمد يوسف، المدير الفنى لفريق طلائع الجيش، بانضمام الثلاثى محمود وادى وفريد شوقى وأحمد مسعود لصفوف الفريق، مؤكدا أنهم إضافة قوية للفريق لكونهم من اللاعبين أصحاب الخبرات فى الدورى المصرى

على الجانب الآخر يواصل الطلائع تدريباته اليومية الجادة بملعبه بجهاز الرياضة العسكرى بمشاركه جميع اللاعبين تحت إشراف محمد يوسف المدير الفنى وجهازه المعاون، ويعكف الجهاز الفنى للطلائع على تجهيز جميع اللاعبين جيدا فنيا وبدنيا، إلى جانب علاج وتصحيح الأخطاء التى وقع فيها الفريق فى آخر مباراتين أمام المقاولون وسموحة، من أجل الظهور بشكلٍ جيد أمام الدراويش ومن ثمّ استعادة الطلائع لنغمة الانتصارات من جديد.

ويستعيد طلائع الجيش فى مباراتة القادمة أمام الإسماعيلي جهود نجمه كريم طارق بعد انتهاء الإيقاف، وكان كريم قد غاب عن فريقه فى مباراة سموحة الأخيرة؛ بسبب حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة المقاولون العرب.