شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. رامى عاشور أسطورة الاسكواش المصرى والعالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر رامي عاشور أحد أهم الأساطير فى تاريخ الاسكواش المصرى والعالمى، حيث ولد عاشور فى 30 سبتمبر عام 1987، واحترف الاسكواش فى عام 2006، ووصل فنان الاسكواش كما تلقبه الجماهير إلى 55 مباراة نهائية حقق خلالها 40 لقبًا.

وحصل فنان الاسكواش على بطولة العالم للناشئين مرتين، كما حصل على بطولة العالم لرجال الاسكواش ثلاث مرات أعوام 2008، 2012، 2014.

وكان رامى عاشور أول مصرى يحصد لقب بطولة بريطانيا المفتوحة فى نسختها الجديدة، كما شارك البطل المصرى مع المنتخب الوطنى فى بطولة العالم وحصد معهم اللقب مرتين فى 2009، 2017.

فى أبريل عام 2019 أعلن رامى عاشور أسطورة الاسكواش المصري اعتزاله اللعب بشكل نهائى، مرجعًا السبب لإصابة الركبة التى تعرض لها قبل سنوات، ولم يعد قادرًا على التعافى منها بالشكل الذى يسمح له بالعودة للتألق داخل القفص الزجاجى .

اتجه رامي عاشور بعد اعتزال الاسكواش إلى العمل بالمجال الفني، وطرح عدة أغنيات حققت نجاحاً ملحوظاً، ولم يبتعد عاشور عن مجاله الأساسي في الاسكواش أيضاً حيث يحرص دائماً على التواجد في البطولات التي تستضيفها مصر لدعم زملائه السابقين من المدرجات.

ومازال الاسكواش المصرى ينتظر الكثير من البطل العالمي خارج القفص الزجاجي كما أبدع وأمتع داخله.