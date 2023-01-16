شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مصطفى عسل يتصدر التصنيف العالمى للاسكواش لأول مرة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الجارى، وتصدر مصطفى عسل لاعب النادى الأهلي تصنيف الرجال للمرة الأولى فى تاريخه.

ويعد مصطفى عسل أصغر لاعب مصرى يتصدر التصنيف العالمي، وثالث أصغر لاعب على مستوى العالم يبلغ قمة التصنيف، وذلك بعد تتويجه مؤخراً ببطولة هيوستن للاسكواش.

مصطفى عسل فى المركز الأول، على فرج فى المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشوربجي فى المركز الثالث، النيوزيلندي بول كول في المركز الرابع، البيروفي دييجو إلياس في المركز الخامس، مروان الشوربجي في المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، فارس الدسوقي في المركز الثامن، مازن هشام في المركز التاسع والفرنسي فيكتور كورين في المركز العاشر.

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، البلجيكية نيلي جليس في المركز التاسع والأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز العاشر.



