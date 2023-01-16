شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق فى الأخطاء التحكيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت إدارة النادي الأهلى أمس خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، تطلب فيه التحقيق فى الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل، والتى وقعت بحق فريق الأهلي فى مباراته الأخيرة بالدوري، والعمل على إرساء العدالة المنشودة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، استعداداً لمباراته أمام سموحة غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، والتي ستجمع الفريقين باستاد القاهرة، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الختامي قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق قبل خوض لقاء الغد.

ويعكف مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، على وضع خطة مباراة سموحة غدا وتحديد المحاور التي سيعتمد عليها من أجل التعامل مع التكتل الدفاعي لفريق سموحة وتفادي تكرار مباراة الفريقين الماضية في بطولة الدوري وفتح ثغرات بين خطوط الفريق السكندري بعد مشاهدة مبارياته الأخيرة، من أجل تحقيق الهدف المنشود في تخطي سموحة والوصول إلى المباراة النهائي بكأس مصر.

وتأهل فريق الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32" ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.