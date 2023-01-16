شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى لا يعرف طريق شباك الزمالك فى 14 مباراة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها السادسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر 2021- 2022.

ويعد رمضان صبحي، صانع ألعاب بيراميدز، أحد أهم العناصر الهجومية البارزة لدى الفريق السماوي، والذى يعول عليه زملاؤه ليكون عنصراً حاسماً فى نتيجة اللقاء.

وانضم رمضان صبحي إلى بيراميدز مطلع الموسم قبل الماضى فى صفقة أثارت جدلًا واسعًا، خاصة أن رمضان من خريجى قطاع ناشئى الأهلى، ولعب معارًا للأحمر لمدة موسم ونصف من ناديه هيدرسفيلد تاون، وفضل تجربة بيراميدز عن البقاء مع الأهلى.

خاض رمضان صبحى 14 مباراة أمام الزمالك منذ تصعيده للفريق الأول بالأهلى عام 2014، والملحوظ أن رمضان لم يهز شباك الأبيض من قبل خلال مبارياته السابقة مع الأهلى أو بيراميدز.

وكانت أول مباراة لرمضان صبحى ضد الزمالك يوم 28 يونيو 2014، وفاز الأحمر بهدف من نيران صديقة لأحمد توفيق، فيما كانت آخر مبارياته ضد الزمالك بقميص بيراميدز بالجولة الثالثة لدوري هذا الموسم وخسر بهدف دون رد سجله مصطفى شلبى.

وشارك رمضان صبحي مع بيراميدز فى 84 مباراة سجل خلالها 25 هدفاً وصنع 14 هدف أخر، وتبلغ القيمة التسويقية لرمضان حوالى 2.80 ملايين يورو.

بينما شارك رمضان مع الأهلي في 110 مباراة سابقة، وذلك قبل انضمامه إلى بيراميدز في صيف 2020، سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 21 هدفاً آخر.