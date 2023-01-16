شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يترقب نتيجة اجتماع مجلس الجبلاية والرابطة مع كلاتنبرج اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادى الإسماعيلى نتيجة الاجتماع الذى سيعقد في الثانية ظهر اليوم الاثنين بين مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، مع لجنة الحكام برئاسة الإنجليزي مارك كلاتنبرج.

وسدد النادي الإسماعيلي قيمة طلب التقدم بطلب لاتحاد الكرة لإعادة مباراته مع المقاولون العرب، والمقدر بعشرة آلاف جنيه لخزينة اتحاد الكرة.

ويطالب الإسماعيلي بإعادة المباراة بسبب الأخطاء التحكيمية على حد وصفه في الخطاب، والتي يرى أن تلك الأخطاء كانت سببا في تغيير أحداث ونتيجة المباراة، بالإضافة إلى عدم احتساب 3 ركلات جزاء.

وكان الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى، بقيادة أحمد حسام ميدو، قد طالب مسئولي اتحاد الكرة بضرورة إعادة مباراة المقاولون العرب التى خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف، بسبب الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، واعتراف حكم اللقاء بها.

جاء ذلك فى أعقاب الأخطاء التحكيمية الفجة التي شهدتها مباريات تلك الجولة وكان على رأسها مواجهة الإسماعيلي ضد المقاولون العرب والتي أثارت جدلاً واسعاً على الصعيد الجماهيري بسبب الحكم محمد الحنفي الذى لم يحتسب أكثر من ضربتى جزاء واضحة ورفضه الرجوع لتقنية الفار.

وخسر الإسماعيلي أمام المقاولون بنتيجة (3-1)، ليبقى الدراويش في المركز الأخير برصيد 7 نقاط، فيما صعد المقاولون إلى المركز الخامس برصيد 21 نقطة.