شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على بيراميدز في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا تحدٍ جديدٍ ببطولة كأس مصر أمام بيراميدز في السادسة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر 2021- 2022.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 22.83 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية لبيراميدز 17.23 مليون يورو.

ويدخل الزمالك حامل اللقب للنسخة الماضية، المباراة من أجل الفوز على بيراميدز والتأهل للنهائي للمرة الثانية على التوالي، بينما يحاول الفريق السماوي تحقيق الانتصار من أجل التتويج باللقب.

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 26 نقطة، فيما يأتي بيراميدز بالمركز الرابع، برصيد 24 نقطة، ويقف الأهلي في صدارة المسابقة برصيد 30 نقطة.

ويبحث الفارس الأبيض عن الثنائية الثانية على التوالي، وذلك حال استطاع أن يحسم اللقب ليصبح صاحب لقبي الدوري الممتاز والكأس موسمين توالياً.