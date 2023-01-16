شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنظم البطولة العربية لتنس الطاولة البارالمبية الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد المصرى لتنس الطاولة البطولة العربية البارالمبية والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير المقبل بصالة استاد القاهرة.

وتأتى استضافة البطولة العربية قبل أيام قليلة من بطولة مصر الدولية البارالمبية أيضا، والتي ستقام بصالة استاد القاهرة .

ونظمت مصر بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتى أقيمت باستاد القاهرة أيضا، ومن بعدها البطولة العربية للأندية والتى شارك فيها 39 فريقا من مختلف الدول العربية.

وتوج الأهلى بلقب البطولة العربية للأندية للسيدات بينما توج فريق إنبى بلقب منافسات الرجال.

وعبرت هنا جودة لاعبة الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بالبطولة العربية للأندية، التي أقيمت داخل صالة استاد القاهرة بعد الفوز على عالي البحريني بنتيجة 3-2، مؤكدة أن الفريق قدم مستويات قوية خلال البطولة، وحقق الفوز في جميع المباريات بفضل التركيز الشديد من اللاعبات وتعليمات الجهاز الفني التي كان لها دور في حسم البطولة، خاصة أن ذلك يمنح دوافع كبيرة للفوز بكل البطولات.