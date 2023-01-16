الامارات | مكافأة للاعبي برشلونة "السوبر" بعد الفوز على مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحف كاتالونيا عن المكافأة التي منحها المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز للاعبي برشلونة بعد الفوز العريض والمستحق على ريال مدريد 3-1 والتتويج بكأس السوبر الإسباني الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن تشافي منح لاعبيه يومين راحة مكافأة لهم على ما قدموه في المباراة من أداء رفيع المستوى من شأنه أن يكون نقطة انطلاقة جديدة في تاريخ النادي الكاتالوني الساعي إلى استعادة أمجاده الغابرة محلياً وأوروبياً.

يذكر أن برشلونة سيواجه الأربعاء المقبل فريق سبتة في الدور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.