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الامارات | مكافأة للاعبي برشلونة "السوبر" بعد الفوز على مدريد

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة للاعبي "السوبر" بعد الفوز على مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحف كاتالونيا عن المكافأة التي منحها المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز للاعبي برشلونة بعد الفوز العريض والمستحق على 3-1 والتتويج بكأس السوبر الإسباني الذي أقيم في العاصمة الرياض.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن تشافي منح لاعبيه يومين راحة مكافأة لهم على ما قدموه في المباراة من أداء رفيع المستوى من شأنه أن يكون نقطة انطلاقة جديدة في تاريخ النادي الكاتالوني الساعي إلى استعادة أمجاده الغابرة محلياً وأوروبياً.

يذكر أن برشلونة سيواجه الأربعاء المقبل فريق سبتة في الدور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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