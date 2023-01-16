الامارات | "الطريق إلى باريس" يبدأ من الشارقة لنجوم العالم في التزلج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب نجوم رياضة التزلج على اللوح العالميين عن انبهارهم بميدان التزلج على اللوح بالجادة في إمارة الشارقة، إبَّان استعداداتهم لبطولتيّ "ستريت 2022" و "بارك 2022" العالميتين، واللتين تؤهلان مباشرةً لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.



ومن المقرر إقامة البطولتين بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين حول العالم ضمن تصفيات «الطريق إلى باريس» في أسبوعين متعاقبين. وستنعقد بطولة «ستريت 2022» في الفترة من 29 يناير إلى 5 فبراير، على أن تُقام بطولة «بارك 2022" في الفترة من 5 فبراير وحتى 12 من نفس الشهر.



وستشهد بطولتيّ «الطريق إلى باريس» مشاركة أكثر اللاعبين موهبةً حول العالم، مع تأكيد مشاركة جميع الفائزين الاثني عشر بميداليات دورة ألعاب طوكيو 2020 ضمن أكثر من 300 متسابق في تصفيات الشارقة. وقد وصل العديد من المتسابقين بالفعل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تحضيرًا للبطولتين الحاسمتين.



وأكد المتسابقون إعجابهم الكبير بميدان التزلّج على اللوح في منطقة الجادة، والذي يُعد أكبر مشاريع إمارة الشارقة على الإطلاق والذي طورته شركة أرادَ. ويمتد الميدان على مساحة تزيد عن 90 ألف قدم مربع، ويضم حاليًا ستة ميادين منفصلة تتنوع بين ميدان للتزلج عالمي المستوى على طراز كاليفورنيا، وميدان "الشوارع" الأولمبي، وميدان "بارك" بطرفين ارتفاع كل منهما 3.3 متر حيث سيتمكَّن المتسابقون من التعبير عن أنفسهم.



واستُلهِمت عناصر تصميم الميدان من أشهر ميادين التزلج على اللوح حول العالم، بما يشمل مُنتزه أرياك أوربان في طوكيو وبوندي بيتش وسالت ليك سيتي. كما يتضمن الميدان ممرات الميادين الصغيرة وأقسام الشوارع والممرات الضيقة والمساحات المخصصة للمتزلجين المبتدئين ومتوسطي المستوى على حدٍ سواء.



وصرّح اللاعب الأسترالي كيغان بالمر، الفائز بالميدالية الذهبية في ألعاب طوكيو، قائلًا: «الجادة مُنشأة رائعة حقًا، إنها المكان المثالي للتصفيات الأولمبية. أنا متحمسٌ للغاية لوجودي هنا في أكثر ميادين التزلج إبداعًا في المنطقة—وهو يمثل تحديًا رائعًا لأفضل المتزلجين في العالم».



وسيتنافس أكثر من 300 متسابقٍ من حول العالم في كلا البطولتين، واللتين تُقامان للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبذلك، تنضم بطولتيّ «ستريت 2022» و «بارك 2022» العالميتين إلى قائمة طويلة من السلاسل والبطولات والأحداث الرياضية النخبوية التي أُقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة.

وعلَّقت سكاي براون، الفائزة بالميدالية البرونزية في حدث السيدات بقول: «التزلج هنا في الشارقة مبهر. التدرُّب والتسابق في هكذا منشأة أمرٌ رائع بشكل لا يصدق-- وهي ترقى حقًا للمعايير العالمية».

وأضافت: «هنالك شيءٌ يناسب كل مستوى، ومن الرائع رؤية الجهود المبذولة من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم رياضة التزلج على اللوح، بجانب توسيع انتشارها بين عامة الناس».