شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتزين مباريات الكرة المصرية في السنة الأخيرة بحضور جماهيري لافت للأنظار، يفترض أن يستمر خلال قمة الدوري المصري التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة عشرة باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري على الرغم من تعثره الأخير أمام المصري، وبفارق 5 نقاط عن الزمالك، الذي فشل حتى الآن في تحقيق أي انتصار خلال عام 2023.

آخر قمة جمعت بين الأهلي والزمالك أقيمت في الإمارات بحضور جماهيري كامل على ملعب هزاع بن زايد في السوبر المصري، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد وتتويجه باللقب.

أما آخر قمة أقيمت في مصر فكانت في يوليو/ تموز الماضي باستاد القاهرة الدولي، وحينها فاز الزمالك بهدفين لهدف وتوج بطلا لكأس مصر.

ومن المقرر أن يبلغ عدد الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة لديربي 2023 نحو 5 آلاف مشجع موزعة بين الفريقين، وإذا كنت تريد الحضور من الملعب فإن "العين الرياضية" ترشدك إلى طريق ذلك في هذا التقرير.

من المفترض أن يتواصل أقل سعر لتذكرة مباراة الأهلي والزمالك للجماهير بـ75 جنيها، كما كان الحال منذ انطلاق الموسم الحالي.

وقد تزيد أسعار التذاكر الأخرى اعتمادًا على مكان المدرج، فالتواجد في المقصورة الرئيسية يتطلب تذكرة بـ1000 جنيه مصري، والدرجة الأولى 300 جنيه.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي والزمالك

الدرجة الثالثة: 75 جنيهًا

الدرجة الثانية: 200 جنيه

الدرجة الأولى: 300 جنيه

المقصورة الرئيسية: 1000 جنيه



كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023

حسب ما أعلنته شركة "تذكرتي"، فإن تذاكر مباراة الأهلي والزمالك سيتم طرحها في الثانية ظهرًا بتوقيت مصر يوم الإثنين 16 يناير/ كانون الثاني، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

كل ما عليك هو زيارة الموقع من هنا وتسجيل الدخول ببطاقة المشجع، ثم اختيار التذكرة واختيار طريقة الدفع، والذهاب إلى أقرب موزع لطباعة التذكرة.

لا بد أن يكون سن الشخص أكبر من 16 عامًا للتسجيل في موقع تذكرتي، وأن تكون لدية بطاقة هوية شخصية سارية في الوقت الحالي.

ويتم التسجيل من خلال إنشاء حساب جديد على موقع "تذكرتي"، من خلال إدراج البيانات الشخصية التي تتعلق بالاسم والسن والنوع وفصيلة الدم ورقم الهاتف واسم الأم.

وينتظر المتقدم بالطلب للحصول على بطاقة هوية لفترة قصيرة، قبل أن يتم إخطاره بقبول التسجيل، ليقوم بطباعة بطاقة "Fan ID"، ومن ثم يمكنه الحصول على تذاكر المباريات والدخول إلى الملاعب بشكل طبيعي.