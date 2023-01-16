«سيارة توينجو وساعة كاسيو».. بيكيه يزعج شاكيرا ويسخر من أغنيتها

الشارقة - اميمة ياسر -

يتواصل الجدل بين نجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، وشريكة حياته السابقة المغنية الكولومبية شاكيرا، بعدما أطلقت أغنية حملت تلميحات "تهكمية" بحق المدافع الإسباني السابق.

وظهر بيكيه مؤخراً وهو يقود سيارة من طراز "Twingo"، مثل تلك التي تحدثت عنها شاكيرا في الأغنية الخاصة بها التي كانت مكرسة من أجل الهجوم على اللاعب.

وفي وقت سابق، خرج بيكيه في فيديو مؤكداً أنه توصل لاتفاق مع شركة الساعات "كاسيو"، من أجل رعاية دوري "كينجز ليج"، الذي ينظمه بنفسه.

والأغنية التي أطلقتها شاكيرا للتهكم على بيكيه حققت أرقاما قياسية في عدد المشاهدات تجاوزت الـ 100 مليون بعد أكثر من 24 ساعة.

والأغنية هي تعاون فني بين شاكيرا ومنسق الأغاني "بيزاراب"، وقالت فيها المغنية الكولومبية إنها "تساوي امرأتين تبلغان من العمر 22 عاما"، مشيرة إلى أنه "استبدل فيراري بسيارة رينو، واستبدل ساعة روليكس بساعة كاسيو".

وكانت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) قد انفصلا العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عاما وأنجبا طفلين، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عاما، تدعى كارلا شيا.