شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك وبيراميدز فى مباراة نصف نهائى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريقا الزمالك وبيراميدز مواجهة مصيرية فى غاية الصعوبة، عندما يلتقيا فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي كأس مصر 2021- 2022، وهى المباراة التي ستشهد اقصاء فريق وتأهل الأخر للمباراة النهائية.

ومن المتوقع أن يبدأ فيريرا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الشافى - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور

خط الهجوم: سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو" - سيد نيمار

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلى وسموحة، المقرر لها غدا الثلاثاء فى نهائى كأس مصر.