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التشكيل المتوقع للزمالك وبيراميدز فى مباراة نصف نهائى كأس مصر الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريقا الزمالك وبيراميدز مواجهة مصيرية فى غاية الصعوبة، عندما يلتقيا فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي كأس مصر 2021- 2022، وهى المباراة التي ستشهد اقصاء فريق وتأهل الأخر للمباراة النهائية.

 

ومن المتوقع أن يبدأ فيريرا بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الشافى - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور

خط الهجوم:  سيف الجزيري -  أحمد مصطفى "زيزو" - سيد

 

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي

خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد  - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

 

وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلى وسموحة، المقرر لها غدا الثلاثاء فى نهائى كأس مصر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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