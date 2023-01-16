شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك وبيراميدز فى مباراة نصف نهائى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريقا الزمالك وبيراميدز مواجهة مصيرية فى غاية الصعوبة، عندما يلتقيا فى السادسة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي كأس مصر 2021- 2022، وهى المباراة التي ستشهد اقصاء فريق وتأهل الأخر للمباراة النهائية.
ومن المتوقع أن يبدأ فيريرا بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عبد الشافى - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي
خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور
خط الهجوم: سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو" - سيد نيمار
ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عبد الله مجدي
خط الوسط: بلاتي توريه - عبد الله السعيد - وليد الكرتي
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل
وينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز الفائز من مباراة الأهلى وسموحة، المقرر لها غدا الثلاثاء فى نهائى كأس مصر.