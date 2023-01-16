شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن فشل انتقال ربيعة لسموحة ويرصد مكافآت للفوز على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، فشل إتمام صفقة انتقال رامى ربيعة مدافع النادي الأهلي إلى سموحة خلال الميركاتو الشتوى الجارى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، "فشل صفقة انتقال رامي ربيعة لنادي سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر لأسباب كثيرة، أهمها اعتراض الإدارة الفنية للأهلي على رحيل رامي ربيعة للإعارة وتمسكهم به".

كما أعلن فرج عامر عن رصد مكافآت خاصة للفوز على الأهلي في نصف نهائي الكأس وكتب رئيس سموحة: دعم الفريق الأول لكرة القدم في مباراته غدا أمام الأهلي فى الدور قبل النهائي، ورصد مكافآت خاصة في حالة صعود الفريق إلى نهائي الكأس، والفوز على الأهلي.

ويستعد الأهلى لمواجهة سموحة فى السادسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر نسخة 2021- 2022.

وتأهل فريق الأهلى لنصف نهائي كأس مصر بعدما تخطى عقبة المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ"32" ثم فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء ثم تخطى عقبة المقاولون العرب في دور الثمانية بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما تأهل سموحة لهذا الدور بعدما فاز على ألعاب دمنهور بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32 ثم حقق فوز عريضاً على كفر الشيخ بسداسية مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة منتخب السويس بهدفين دون رد في دور الثمانية.