شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين يؤدى مناسك العمرة قبل انطلاق الجولة 14 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحكم الدولي إبراهيم نور الدين صوراً عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، خلال توجهه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك قبل انطلاق الجولة 14 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكان إبراهيم نور الدين قاد المباراة الأخيرة لنادي الزمالك في الدوري، والتي جمعته بنظيره الاتحاد السكندري في الجولة 13 وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويعقد اجتماع مشترك بين مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الاثنين، مع لجنة الحكام برئاسة الإنجليزي مارك كلاتنبرج، لمناقشة أوضاع التحكيم وسبل تطويره خلال المرحلة المقبلة، ومراجعة الأمور التحكيمية السابقة، ودراسة كيفية معالجتها.

واجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، مؤخراً، لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بملف التحكيم المصري.

وتناولت الجلسة جميع الأمور المتعلقة بالتحكيم فى مختلف درجات المسابقات المصرية، وأبلغ مجلس إدارة الاتحاد كلاتنبرج بشكاوى الأندية بخصوص مستوى التحكيم في مباريات الأسابيع الأخيرة، والسعي لتلافي تلك الأخطاء خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن التعاقد مع الحكم الإنجليزي الدولي السابق تم من أجل الاستعانة بخبراته للنهوض بالتحكيم المصري ورفع مستواه.